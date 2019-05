Duitsland wil wolven sneller afschieten

BERLIJN

Landbouwminister Julia Klöckner wil het liefst nog verdergaande maatregelen nemen. De wolvenstand moet volgens haar actief worden begrensd. In bepaalde gebieden mogen van haar alleen onder strenge controle beperkte aantallen dieren rondlopen. Afschot mag plaatsvinden ook als wolven geen vee aanvallen.

De wolf is de laatste jaren aan een opmars bezig in Duitsland. De regeringsplannen stuiten natuurbeschermers tegen de borst. Ze hebben scherpe kritiek. De overkoepelende organisatie van natuurbeschermingsbonden (Nabu) vraagt zich af of de regering opnieuw de uitroeiing van wolven in Duitsland wenst. De willekeurige vernietiging van structuren binnen bestaande roedels zou alleen maar kunnen leiden tot meer aanvallen op weidedieren, waarschuwen ze.

Bekijk ook: Veluwe zet zich schrap voor verwachte stroom roofdierspotters

Bekijk ook: Jagers willen meer prooi

Bekijk ook: Gelderland wil wolf en vee beschermen