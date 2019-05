Erxinio Luntungan (20) gezocht voor dodelijke schietpartij

De politie gaf Lungtungan tot woensdagmiddag om zich te melden, maar gaf daar geen gehoor aan.

De politie verzoekt nadrukkelijk Lungtungan niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Omgeving ruim afgezet na incident

De schietpartij gebeurde rond 04:30 uur, bij de parkeergarage The Bank Rembrandtplein, naast het bekende uitgaansgebied. Toen was het erg druk. Iets daarna meldde de politie dat het gebied ’ruim was afgezet’ zodat recherche z’n werk kan doen. Veel mensen konden daardoor niet bij hun auto.

Volgens ooggetuigen waren ambulancemedewerkers lang bezig in de garage en is het slachtoffer daarna per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.

Vier aanhoudingen

Na het schietincident werden zaterdag al snel vier mensen aangehouden, drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22. De vier zaten in een auto die er na het schietincident vandoor was gegaan. De vermoedelijke schutter was daar niet bij. Van de vier zit de 21-jarige man nog vast, de rest is naar huis gestuurd maar blijft verdacht.