Opvolger Harbers: dit zijn de mogelijke scenario’s

Ⓒ ANP

Den Haag - Het aftreden van Mark Harbers als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kwam als een ’donderslag bij heldere hemel’. Rutte was er volgens getuigen zichtbaar door ontdaan dinsdagochtend, toen hij de mededeling van zijn partijgenoot net had gehoord. Het grote speculeren over zijn opvolger is inmiddels losgebarsten. Verschillende scenario’s doen de ronde.