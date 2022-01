Twaalf gewonden door explosie illegaal vuurwerk in Berlijn

Vuurwerk in Berlijn. Beeld ter illustratie Ⓒ AP

BERLIJN - In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twaalf mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt door een explosie van illegaal vuurwerk. Dat gebeurde kort na middernacht tijdens een privéfeestje in het oosten van de stad, meldt de brandweer. Het jongste slachtoffer is elf jaar oud. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.