Gele Hesjes zondag naar ’EU-dictatuur’ Brussel

BRUSSEL - De Gele Hesjes van België en Frankrijk roepen op tot een internationale demonstratie zondag in Brussel „tegen de Europese dictatuur.” Zondag is de laatste dag van de Europese verkiezingen. Via Facebook proberen de organisatoren zo veel mogelijk mensen op te trommelen voor een „grote vredelievende betoging in de Europese hoofdstad.”