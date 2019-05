Koning: aardbeving is verschrikkelijk

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken Slot Sanssouci. Ⓒ ANP

POTSDAM - ’Verschrikkelijk’. Zo noemde koning Willem-Alexander de nieuwe aardbeving in Groningen. Hij ontmoette woensdag op de Telegrafenberg in Potsdam de belangrijkste klimaatwetenschappers. „Het is van groot belang dat de wetenschappers ons met hun objectieve resultaten kunnen laten zien, hoe we verder moeten.”