Koning gaat in tegen klimaat-twijfelaars van Forum

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken Slot Sanssouci. Ⓒ ANP

POTSDAM - ’Verschrikkelijk’. Zo noemde koning Willem-Alexander noemde de nieuwe aardbeving in Groningen. Hij ontmoette gisteren op de Telegrafenberg in Potsdam de belangrijkste klimaatwetenschappers. Over het electorale succes van het klimaat-sceptische Forum voor Democratie zei hij: „Het is van groot belang dat de wetenschappers ons met hun objectieve resultaten kunnen laten zien, hoe we verder moeten.”