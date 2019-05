Wenen vervangt vertrokken FPÖ-ministers na schandaal

Het is de vraag hoelang het nieuwe kabinet kan blijven zitten, want de 32-jarige Kurz hangt een motie van wantrouwen boven het hoofd. Het parlement stemt daar vermoedelijk maandag over. De conservatieve ÖVP-partij van Kurz heeft daar geen meerderheid en dat betekent dat zijn politieke lot in handen ligt van de oppositie.

In Oostenrijk ontstond een regeringscrisis na de publicatie van een video uit 2017. In het filmpje is te zien dat de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) op Ibiza met een vrouw overlegt die zich presenteert als Russische investeerder. Strache praat onder meer over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne.

