Speurhond die USB-sticks kan ruiken betrokken bij arrestatie Nelson M. in Mexico

De speurhond in kwestie, Hidu, is getraind in het opsporen van trifenylfosfineoxide, een speciale coating die gebruikt wordt voor USB-sticks en andere gegevensdragers. Deze speciaal getrainde speurhonden kunnen enorm kleine hoeveelheden van de coating herkennen, ook als er vele andere geuren in het spel zijn.

M. sprak online openlijk over zijn pedo-activisme, waardoor Free a Girl hem al snel in het vizier kreeg. Samen met Amerikaanse collega’s van Operation Underground Railroad probeerden zij M. in de val te lokken, en met succes. Bij een tankstation wist de politie hem in te rekenen. Hij had een pistool en cocaine bij zich. Bij de huiszoeking die vervolgems werd uitgevoerd, was de neus van Hidu van groot belang.

Want Hidu ontdekte meerdere gegevensdragers en telefoons in het appartement van Nelson M., in onder andere een lading extreem vuile was en achter schilderijen Er werd in totaal 4 terabyte aan kinderporno gevonden.

De arrestatie van M. was een gezamelijke actie van de Mexicaanse justitie, Nederlandse en internationale kinderrechtenorganisaties. M. was eerder bekend als lid van de verboden pedo-verening Martijn.