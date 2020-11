Belgen over boks: niet zo gevaarlijk, voetkus wel beter

De boks – in Vlaanderen spreekt men over ’het vuistje’ – wordt niet beschouwd als een hoogrisicocontact, aldus de Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ). Dat advies is bedoeld voor weer andere Belgische instanties. Die moeten in kaart brengen in welke mate leerlingen en leerkrachten contact hadden met besmette personen op school.

„Jongeren weten wel dat ze geen hand mogen geven, maar soms geven ze een vuistje als alternatief”, zegt Anouk Vanlander van de VWVJ. „We kregen de vraag wat contact-tracers daarmee moesten doen. Nu geven we het advies om dat niet als een hoog risico te beschouwen. Daarvoor is het contact tussen de handen te vluchtig.”

Voetkus

Moeten we dus massaal aan de boks? „We moeten fysiek contact uiteraard vermijden”, zegt Vanlander. „Dit gaat louter om een pragmatisch advies voor de experts. Het is veel beter om te zwaaien of bijvoorbeeld de hand op het hart te leggen.” Of gebruik desnoods de ’voetkus’ of ellebooggroet, waarbij geen contact is via de handen of het gezicht, oppert de Vlaamse expert.

Koningin Máxima gaf afgelopen maandag nog een boks toen ze de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uitreikte. Kunstenaar Marco Gerris, oprichter van ISH Dance Collective, dwong de vorstin tot de ietwat ongemakkelijke begroeting. „Dan komt het rebelse bij mij naar boven.” Máxima twijfelde even, en stemde lachend in.

’Tien keer veiliger!’

In Nederland is nog geen officieel advies over het vuistje afgegeven. Wel is al vóór corona duidelijk geworden dat het vuistje op zijn minst beter is dan een hand. Wetenschappers aan de Aberystwyth-universiteit onderzochten in 2014 verschillende vormen van groeten. Ze lieten een steriele handschoen uit rubber even weken in een bassin met een mengsel dat de e. coli-bacterie bevatte. Vervolgens trok een van hen de handschoen aan en begroette hij een collega op verschillende manieren: met een zogenaamde boks, high-five en een klassieke handdruk. Daarna analyseerden de onderzoekers hoeveel bacteriën er op de ’begroetende’ handschoen waren achtergebleven.

Wat bleek? Met een boks draag je 10 keer minder bacteriën over dan met een klassieke hand. Het duurt korter, en bovendien wordt minder lichaam aangeraakt. Ook een high-five is een beter idee – maar kan niet tippen aan de boks.