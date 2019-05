Burgemeesters willen direct versterking huizen

Na de beving kwamen de burgemeesters van Loppersum, Groningen, Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier bij elkaar voor overleg.

De burgemeesters vertellen hun wens aan de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) als zij naar Groningen komen. Daarnaast willen ze dat er direct wordt begonnen met het versnellen van de versterking.

In de verklaring staat ook dat getroffen inwoners contact op kunnen nemen met de gemeente als ze zorg nodig hebben of hun verhaal kwijt willen.

Koning

Koning Willem-Alexander vindt het verschrikkelijk dat Groningen is getroffen door een nieuwe aardbeving. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan het paleis Sanssouci in Duitsland. De koning was vorige week donderdag nog in Appingedam. Daar praatte hij met gedupeerden van aardbevingen en bezocht hij een woonwijk die wordt versterkt.

De aardbeving bij Groningen had een kracht van 3.4. Het was de zwaarste beving in anderhalf jaar tijd. Tientallen mensen hebben schade aan hun woning gemeld.

Bekijk ook: Groningse boeren protesteren bij epicentrum aardbeving