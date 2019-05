Politie vindt grote partij drugs in loods

In de loods aan de Rijksweg lag zo’n 2000 kilo aan xtc-pillen, amfetamine en MDMA. Ⓒ Reyer Boxem/Hollandse Hoogte

NIEUWENDIJK - De politie heeft in een loods in de Brabantse plaats Nieuwendijk een grote drugsopslagplaats ontdekt. In de loods aan de Rijksweg lag zo’n 2000 kilo aan xtc-pillen, amfetamine en MDMA.