Spijkers in kuilvoer: ’Koeien kunnen dodelijk gewond raken’

De balen met het geoogste voer stonden aan de Hullenweg in het Drentse Roden. „Het staat midden op het veld”, vertelt de boerin aan RTV Drenthe. „Ik kan mij niet voorstellen dat dit door kwajongens is gedaan. Je loopt hier niet zomaar even langs.” Volgens Van Wijk is het bovendien lastig om de spijkers door het stugge plastic heen te slaan.

„Kennelijk vindt iemand het normaal om het te vernielen en er spijkers in te slaan”, schrijft de boerin in haar bericht op sociale media. „Het voer onder het plastic bederft als er lucht bij komt.”

Maar dat is niet haar grootste zorg. Dat haar dieren dodelijk gewond kunnen raken, treft haar nog meer. „Daarom straks maar met de metaaldetector alle balen controleren. Mensen besef eens wat je hiermee aanricht!” besluit de vrouw. „Blijf gewoon met je handen van andermans spullen af.”