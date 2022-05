Duitsland gaat grondwet wijzigen voor mega-investering in leger

Buitenland

Tiener (15) gedood op de Westelijke Jordaanoever

Een Palestijnse tiener is vrijdag op de Westelijke Jordaanoever om het leven gekomen door Israëlische kogels, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De 15-jarige jongen werd in de buurt van de plaats Bethlehem in zijn rug en nek geraakt en overleed in het ziekenhuis.