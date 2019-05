’Doorslikbare’ ballon nieuwste middel tegen obesitas

Siebrand Dijkstra is achttien kilo kwijt nadat hij half december vorig jaar een ballon wegslikte. Ⓒ Anne van der Woude

Jaarlijks 12.000 maagverkleiningen: ernstig overgewicht is een immens probleem in Nederland. Maar soms kan het ziekelijk overgewicht bij de patiënt al worden gekeerd met een handig hulpmiddel, dat een ingrijpende operatie uitstelt… of afblaast.