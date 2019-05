Jennifer, Lisa, Bas, Amy, Sophie en docente Frans Simone Dekker maken een sprong van blijdschap omdat de examens achter de rug zijn. Ⓒ Martin Mooij

„Demi, hou vol! Doe nog even je best”, zegt examenvlogger Juliët die al klaar is met haar havo-examens. Want voor Demi staat er nog één examen op het programma: Nask (natuurkunde/scheikunde) op vmbo-kader. De andere examenvloggers Yentel, Ties, Josefien, Gweneira, Marciano en Tom zijn allemaal al klaar en hebben vakantie. Ze wensen Demi stuk voor stuk succes in de vlog die ook te zien is op het YouTube- en Facebookkanaal van de Telegraaf.