Laatste peiling: VVD levert in, D66 rukt op

Terwijl de stembussen sinds maandagochtend open zijn, levert I&O nog een laatste peiling af. Die laat een beweging zien die elders ook al zichtbaar was: D66 wint terrein en de VVD verliest, ook al is de voorsprong van de partij van premier Mark Rutte nog altijd zeer groot.

De grootste partij levert ten opzichte van een week geleden 3 zetels in en staat nu op 33. Daar staat een winst van 3 zetels voor D66 tegenover. De partij van Sigrid Kaag staat daarmee overigens op 19 zetels, evenveel als D66 nu in de Kamer heeft. Mensen die overstappen naar D66 geven aan dat om het klimaat te doen en zien Kaag ook overtuigen als lijsttrekker.

PVV staat nog op de tweede plek met 20 zetels, CDA plust ondanks gestuntel in de campagne met 1 zeteltje naar 16. Daarachteraan hobbelt het blokje linkse partijen van GL, SP en PvdA, die op 10 of 11 zetels staan. PvdA levert daar in een week tijd zelfs 2 zetels in, bij SP en GL zit er geen schot in.

In de peiling van I&O staan ook drie partijen die nu nog geen plekje in de Kamer hebben. Het meest prominent is Volt, met 4 zetels. JA21 kan op 2 zetels rekenen en Bij1 en de BoerBurgerbeweging zouden 1 plekje in kunnen nemen. Voor die laatste partij is het een van de eerste keren dat ze in een peiling voorkomt. Maar, zo stippen de peilers aan, weinig kiezers die naar nieuwe partijen neigen, zeggen al zeker weten dat ze daar ook echt op gaan stemmen. Sowieso geeft twee derde van de ondervraagden bij I&O aan nog altijd te zweven.

Zie hieronder de resultaten van de laatste I&O-peiling: