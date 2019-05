Onzekere rol van EU op het wereldtoneel

De EU maakt zich vooral zorgen om China, inmiddels de tweede economie ter wereld. Ⓒ AFP

BRUSSEL - In geopolitiek opzicht komt de EU steeds geïsoleerder te staan. De relatie met de VS onder Trump is moeizaam, Rusland en China worden steeds assertiever. Maar de Unie wil zich onverkort opwerpen als voorvechter van een vrije, democratische wereld. Een gezamenlijk buitenlands beleid is en blijft echter een pijnpunt.