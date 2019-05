Conductrice ontslagen na maken porno in trein

Het decor van de seksfilms was een wagon van de spoorwegbeheerder in Duitsland. Teresa W. die als Lady Ashley bijbeunde is haar baan als conductrice inmiddels verloren, zo meldt Het Nieuwsblad. „Wij veroordelen haar gedrag”, liet een woordvoerder weten. „Het is voor onze medewerkers niet toegestaan om werkkleding, materiaal of treinen te gebruiken voor privé- of commerciële doeleinden.”

’Lady Ashley’ drong bij het vallen van de nacht de treinen binnen om de hete scènes op te nemen.