Irak laat Nederlandse jihadbruiden ongemoeid

De Rotterdamse rechter vonniste ruim een jaar geleden dat de overheid zich moet inspannen om een aantal vrouwen terug te halen, zodat ze hun rechtszaak in Nederland bij kunnen wonen.

Om ze terug te halen, moeten ze eerst naar het Nederlands consulaat in het Iraakse Erbil. De tocht over Iraaks grondgebied is riskant, omdat Irak bikkelhard is tegen jihadisten. Oud-IS-leden krijgen zonder pardon de doodstraf.

Bruiden in paniek

Nederlandse en Vlaamse jihadbruiden in Koerdische vluchtelingenkampen waren afgelopen week in paniek. Ze vrezen dat ze in de val worden gelokt met de belofte dat ze terug naar huis mogen, blijkt uit hun berichten. Recent zijn de vrouwen gedwongen om formulieren in te vullen. Ze vrezen dat die registratie een voorbode is van een bustransport naar een Iraakse dodencel en uiteindelijk de strop.

,,Een zuster is in elkaar geslagen toen ze weigerde zich te registreren’’, schrijft een van de vrouwen. ,,Ze kwamen eerst specifiek voor de Belgen en zeiden dat ze ons in mei rechtstreeks naar ons land zouden sturen. En dat we één tas moesten hebben klaarstaan.’’

Volgens de vrouwen is een groep Françaises al uit het kamp vertrokken met onbekende bestemming. ,,Achteraf bleken zij niet naar het consulaat te zijn gestuurd maar een gevangenis in Irak’’, meldt een andere vrouw. Er zijn ook verhalen dat ze worden doorverkocht voor gedwongen seks.

,,Ik hoor dat ook Spaanse vrouwen wordt gezegd dat ze zich klaar moeten maken’’, voegt de bezorgde vader van een van de vrouwen toe. ,,Maar er wordt nog helemaal niet gerepatrieerd. Mijn dochter zegt dat er dagelijks bussen vertrekken.’’

Hindernissen

Dat Irak nu heeft beloofd om de Nederlandse vrouwen ongemoeid te laten, betekent niet dat álle hindernissen voor terugkeer zijn weggenomen. Minister Grapperhaus zegt dat de veiligheid voor de alle betrokkenen gewaarborgd moet zijn en dat er geen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid onveilig gebied in gaan. Nederland heeft altijd gesteld dat de IS-vrouwen op eigen gelegenheid naar een Nederlands consulaat moeten reizen. Pas daar worden ze aangehouden en teruggebracht.

De omstandigheden in de kampen zijn de afgelopen maanden verslechterd. De Syrische Koerden die de kampen besturen, willen zelf ook graag van hun gasten af.