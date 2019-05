Laatste offensief van EU-lijsttrekkers spettert zo af en toe

Toine Manders (50Plus), Arnout Hoekstra (SP), Frans Timmermans (PvdA) en Esther de Lange (CDA) voorafgaand aan een lijsttrekkersdebat bij de NOS. Ⓒ ANP

In het slotdebat van de NOS hebben twaalf lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen de degens gekruist. Af en toe spetterde het, maar of de nog twijfelende kiezers er veel mee opschoten is de vraag want veel nieuwe inzichten werden niet gegeven.