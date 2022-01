Wedstrijd Vitesse - NEC zonder uitpubliek wegens eerdere rellen

Sinds deze week staan de coronaregels weer supporters toe in stadions. Nu geldt dat nog alleen voor supporters van de thuisspelende club. Het is echter mogelijk dat er eind februari ook weer uitpubliek welkom is. Marcouch wil op tijd laten weten dat dat bij de wedstrijd Vitesse - NEC niet gaat gebeuren. Hij vreest dat sportliefhebbers in gevaar kunnen komen „door een stel zogenaamde supporters die erop uit zijn om de orde te verstoren.” Naar zijn mening moet een stadion een plek zijn waar mensen veilig van een spannende wedstrijd kunnen genieten, samen met kinderen en vrienden.

In de aanloop naar de derby in oktober en tijdens de wedstrijd waren er diverse incidenten tussen de aanhang van Vitesse en NEC. Na de wedstrijd braken grote rellen uit tussen hooligans en de politie. Tientallen NEC-aanhangers zijn opgepakt en ook een aantal Arnhemmers.

Marcouch heeft zijn besluit samen met de besturen van beide clubs, politie en Openbaar Ministerie genomen. Na de wedstrijd in Gelredome wil hij inventariseren of de derby volgend seizoen wel weer mogelijk is met uitpubliek.