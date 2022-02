Nederlandse skileraar (26) slaat in Oostenrijk twee mannen ziekenhuis in

Beeld ter illustratie Ⓒ Urban Sanden

Pinzgau - In het Oostenrijkse Zell am See liep een ruzie tussen een groep Nederlanders donderdagavond flink uit de hand. Een 26-jarige skileraar heeft twee andere Nederlanders zo hard geslagen, dat zij afgevoerd moesten worden naar het ziekenhuis.