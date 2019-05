Schadeherstel van auto’s wordt duur in toekomst

Door de technologische vooruitgang en toename van rijhulpmiddelen wordt autorijden wél veel veiliger en zullen er in 2030 volgens de voorspelling van BOVAG ongeveer een kwart minder schades gereden worden. Dat leidt ertoe dat schadeherstelbedrijven in vergelijking met 2018 zo’n 10% minder omzet draaien en er alleen nog plaats is voor ’hightech’ bedrijven.

Veiliger

Bovag baseert dit alles op een studie over de gevolgen van de opkomst van de elektrische auto en slimme technieken – de zogeheten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) – die de automobilist veiliger door het verkeer gaan loodsen. In totaal gaat het om twaalf veiligheidssnufjes die in Europa verplicht worden in nieuwe auto’s.

„De auto wordt intelligent en kan straks heel veel soorten ongevallen voorkomen door waarschuwingssystemen. Maar als er toch een bumper of ruit kapot gaat, zit er zo veel techniek in verstopt, dat alleen geavanceerde herstelbedrijven dit soort reparaties kunnen uitvoeren”, voorspelt voorzitter Toine Beljaars van de schadetak van Bovag.

„Er zijn vier rijhulpsystemen die een grote impact hebben op het beperken van autoschade, zoals het automatisch noodremsysteem. Alle nieuwe auto’s zullen hier in 2030 over beschikken, waardoor 11% minder schades gereden worden en er voor schadeherstellers 5% minder omzet overblijft”, weet Beljaars. Eenzelfde tendens is te zien bij systemen voor dodehoekdetectie en rijstrookassistentie, die elk voor een afname van 5% in het aantal schades zorgen en 1% omzetdaling, terwijl automatisch inparkeren een schadedaling van 5% en een omzetafname van 3% te zien geeft.

„Reparatie of vervanging van ADAS betekent steeds vaker dat specialistische kennis en kunde vereist is. Bumpers, grilles, autoruiten en andere onderdelen zijn straks allemaal uitgerust met sensoren, radars en camera’s die na demontage en montage weer opnieuw ingeregeld en gekalibreerd moeten worden. Zaken waarvoor dure apparatuur nodig is”, weet Beljaars, die zegt dat garage- en herstelbedrijven in de toekomst bemand worden door techneuten.

„Nu al is er een groot tekort aan goede werknemers die op de hoogte zijn van de nieuwste technische ontwikkelingen”, weet Ad van Diepenbeek, directeur van Van Mossel Autoschade uit Zwolle. „Ieder automerk heeft zijn eigen specifieke toepassingen van techniek. Monteurs zitten een groot deel van het jaar in de schoolbanken om op de hoogte te blijven. Dat zijn cursussen die duizenden euro’s kosten.”

Unieke tang

Autofabrikanten gebruiken ook uniek materiaal, dat alleen met speciaal gereedschap kan worden bewerkt. „Voor Landrover heb je een unieke tang nodig die alleen al 17.000 euro kost. Het werk wordt steeds specialistischer”, ziet Van Diepenbeek. „We hebben een BMW waaruit een infotainmentsysteem is gestolen. De hele dradenboom is doorgeknipt. Dat kost dagen om er een nieuwe in te zetten. Kosten? Zo’n 18.000 euro, maar denk niet dat je er dan veel aan verdient...”