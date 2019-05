Injectie in asielketen: jaarlijks 100 miljoen extra

Dat melden meerdere bronnen rond het Binnenhof aan De Telegraaf. Dit jaar krijgen organisaties die asielzaken behandelen circa 15 miljoen euro extra, maar dat bedrag loopt op en uiteindelijk krijgt de asielketen er 100 miljoen euro structureel bij in de Voorjaarsnota van het kabinet.

Van al dat geld gaat er 13 miljoen euro naar de ’herbeoordeling van het kinderpardon’. Dat wordt uitgetrokken omdat er door de eerdere draai van de coalitie rond het kinderpardon opeens 1070 aanvragen van kinderen opnieuw moeten worden beoordeeld. Het gaat hierbij om aanvragen die eerder waren afgewezen. Voor de herbeoordeling is extra personeel nodig.

Kort voor zijn aftreden kondigde staatssecretaris Harbers (Asiel) aan dat het hard nodig is om structureel meer geld uit te trekken voor asielzaken. De machine loopt namelijk vast. Het werk stapelt zich nog altijd op door onderbezetting en een berg aanvragen.

Aan de ene kant komt dat doordat asielzoekers bijna ongelimiteerd asielaanvragen kunnen indienen, maar ook doordat de organisatie flink is gekrompen toen de ergste vluchtelingenstroom na 2015 afnam. De bezetting bij de IND en DT&V wordt namelijk bepaald aan de hand van de actuele asielinstroom, waardoor er te weinig medewerkers zijn als er plotseling weer meer asielaanvragen binnenstromen.

Geld eisen

Dat levert grote problemen op. Niet alleen moeten asielzoekers langer wachten op een oordeel, maar daardoor kunnen zij ook nog eens geld eisen omdat de overheid de eigen wachttijden overschrijdt.

In de Voorjaarsnota staat volgens bronnen, die berichtgeving van de NOS hierover bevestigen, ook dat het kabinet eenmalig 400 miljoen euro extra voor groen beleid uittrekt. En op de langere termijn 110 miljoen extra per jaar. Deze grote bedragen komen nog eens boven op het half miljard dat het kabinet eind vorig jaar al extra reserveerde voor duurzame plannen. Het kan onder meer in verduurzaming van huizen worden gestoken.