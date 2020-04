Wagenpark volledig elektrische auto’s in ons land groeit gestaag

Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van kentekenregistratie van de RDW. Opgeteld met de plug-inhybride voertuigen (die zowel een elektro- als brandstofmotor hebben) telt Nederland nu in totaal 198.000 auto’s die via een stekker opgeladen kunnen worden.

Goedkope meest verkocht

Toch is het aandeel van de elektrisch aangedreven auto nog klein, want van het totale wagenpark aan personenauto’s beschikt nog maar 2,3% over een stekker. Een jaar terug was dat nog 1,6%, waarbij het opvalt dat vooral het aandeel ’goedkope’ elektrische auto’s het meest verkocht wordt.

Voor het eerste komt de groei van het ’stekkerpark’ volledig voor rekening van de volledige elektrische personenwagens. Voorheen was het leeuwendeel van de verkochte modellen een plug-in-hybride, maar sinds deze voertuigen niet meer onder het gunstige belastingtarief vallen wat bijtelling betreft, maar ook onder de 22% regeling, zit daar de klad in.

,,Wij zijn blij dat de elektrificatie van ons wagenpark steeds meer vorm krijgt. Mede dankzij het groeiende aanbod van zowel volledig elektrisch auto’s als, plug-inhybride en hybrides wordt elektrisch rijden steeds aantrekkelijker”, zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging.

"De huidige crisis in de automotive sector zal de vergroening mogelijk wel vertragen"

,,De huidige crisis in de automotive sector zal de vergroening mogelijk wel vertragen. Bijna alle fabrieken liggen stil en ook de toeleveranciers hebben het moeilijk”, constateert Van Eijck. ,,Dat betekent dat wachttijden voor auto’s zullen gaan oplopen de komende periode. Het is daarom cruciaal dat we nu weer langzaam, veilig en verantwoord opstarten. Dat kost tijd, maar de sector is innovatief en zal ook in de 1,5 meter samenleving alles op alles zetten om toch aan de vraag van auto’s te blijven voldoen.”

Bijtelling

Het CBS ziet dat ruim 82% van de FEV’s zakelijk wordt gereden, tegen 12% van alle personenauto’s. Wie een elektrische auto van de zaak heeft, betaalt minder bijtelling. In 2019 was de bijtelling 4 procent, met ingang van 2020 is dit 8 procent tot 45.000 euro. Daarboven geldt 22%. In december piekte de verkoop, net voor de nieuwe regels van kracht werden, van nieuwe elektrische auto’s met 22.900 stuks. Dat waren er meer dan in de 5 maanden daarvoor. In totaal zijn in 2019 bijna 63.000 nieuwe FEV’s verkocht, op een totaal van 446.114 personenauto’s die de showroom verlieten.

De populairste stekkerauto’s in 2019 waren: