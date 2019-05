Megaklus: India begint met tellen 600 miljoen stemmen

Aanhangers van regeringspartij BJP juichen en zwaaien met maskers van premier Narendra Modi in de hand tijdens een campagnetour voorafgaand aan de verkiezingen. Ⓒ AFP

NEW DELHI - India is begonnen met het tellen van de ruim 600 miljoen stemmen die zijn uitgebracht tijdens de algemene verkiezingen die de afgelopen vijf weken zijn gehouden. Daarmee zijn het de grootste verkiezingen ter wereld waarin 900 miljoen stemgerechtigden mochten kiezen voor in totaal 543 zetels in de Lok Sabha (Lagerhuis).