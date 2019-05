’Rugnummers voor roekeloze maaltijdbezorgers op scooters’

De democraat stelt ook voor dat een verplichte vorm van identificatie zoals rugnummers en een zichtbaar telefoonnummer wordt ingevoerd. „Doel hiervan is dat bezorgers of het bezorgbedrijf bij roekeloos gedrag aangesproken kunnen worden. Deze vorm van sociale controle zou kunnen voorkomen dat bezorgers onnodige risico’s nemen, omdat ze weten dat ze erop aangesproken kunnen worden.”

Vroege vraag aan wethouder Dijksma om in gesprek te gaan met horecaondernemers, bezorgdiensten om afspraken te maken.

„Het bezorgen van eten blijft onverminderd populair en het aantal ongelukken lijkt te stijgen”, stelt Vroege.

Uit onderzoek komt naar voren dat maaltijdbezorgers op scooters zelfs zes keer vaker betrokken zijn bij onveilige situaties dan andere scooterrijders.

„Bij maaltijdbezorgers op e-bikes is de onervarenheid op de weg en de jonge leeftijd een belangrijke risicofactor. Daarnaast heeft ook deze groep te maken met tijdsdruk en prikkels om snel te bezorgen.”

In zijn voorstel pleit hij ook voor het opstellen van een convenant waarin is opgenomen dat bedrijven die bezorgers inzetten hun bezorgers van een deugdelijke fiets met remmen en verlichting voorzien.

Bezorgers moeten bovendien een registratienummer krijgen. „Voor veel bedrijven die werken met vrachtwagens of bezorgbusjes in het verkeer is dergelijke identificatie al gangbare praktijk. Zij gebruiken stickers op de auto waarmee omstanders worden aangemoedigd complimenten of klachten over iemands rijstijl door te geven.”