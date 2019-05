Stemlokalen zijn nu open

Lijsttrekkers voorafgaand aan een lijsttrekkersdebat bij de NOS aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Alle stemlokalen in Nederland zijn nu open, ze hebben donderdag om 07.30 uur hun deuren opengezet. In totaal mogen ruim 13 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement. Ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba mag worden gestemd, en in Groot-Brittannië gaan mensen eveneens donderdag naar de stembus.