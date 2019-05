Personeelstekort in zorg loopt snel terug

„Deze cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn”, aldus het ministerie van VWS. Dat verwacht in 2022 een tekort van 80.000 en mogelijk zelfs 55.000 medewerkers. Vorig jaar werd nog uitgegaan van een tekort van 100.000 tot 125.000.

Volgens het CBS neemt het aantal zijinstromers en herintreders toe. Ook komen er meer afgestudeerden uit het zorgonderwijs. Woensdag melde VWS al dat er de afgelopen twee jaar 18.500 medewerkers in de verpleeghuiszorg bij waren gekomen.

Extra aandacht komt er voor scholing en goed werkgeverschap om de stijgende uitstroom te keren. In het derde kwartaal van 2018 nam de uitstroom met 6 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Dat was een stijging met ongeveer 7000 mensen. Ook nam in diezelfde periode het ziekteverzuim licht toe.