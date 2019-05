’Spitzenkandidat’ Timmermans stemt in Heerlen

Timmermans is een van de zogenoemde Spitzenkandidaten. Hij wil voorzitter van de Europese Commissie worden. Daarvoor zouden de sociaaldemocraten de grootste fractie in het Europees Parlement moeten worden.

„Dit is voor het eerst dat ik op mezelf stem. Ik wil president van de Europese Commisie worden en heb geen plan B”, zei hij voor hij zijn stem uitbracht. „Als voorzitter wil ik vooral de klimaatcrisis op de agenda zetten en grote bedrijven belasting laten betalen.”

Timmermans verwacht dat de verkiezingen een nek-aan-nekrace tussen conservatieven en sociaaldemocraten worden. Nadat hij had gestemd, vertrok hij direct naar Spanje waar hij campagne gaat voeren. Vrijdag doet hij dat in Italië, zaterdag in Oostenrijk. „Slapen doe ik in de auto”, aldus Timmermans.