Rico de Chileen maakt kans op enkelband

De officieren van justitie kondigden in december aan Rico ook formeel te willen vervolgen voor het geven van opdrachten voor liquidaties. Uit berichtenverkeer met de voortvluchtige Ridouan Taghi (40) zou, volgens de aanklagers, zijn betrokkenheid bij verschillende onderwereldmoorden blijken.

De communicatie tussen R. en Taghi is onder meer boven komen drijven in het onderzoek naar een enorme hoeveelheid versleuteld berichtenverkeer, de zogeheten Ennetcomdata.

De strafzaak tegen het kopstuk in de Amsterdamse onderwereld draait tot nu toe om het leiden van een misdaadbende, witwassen en wapenbezit. Het OM wil de zaak uitbreiden met het medeplegen dan wel uitlokken van moord.

Martin Kok

Het zou onder meer gaan om de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in december 2016 in Laren en die op drugshandelaar Samir Erraghib, in april van dat jaar in IJsselstein.

Ook zouden plannen zijn besproken criminelen te laten liquideren, onder wie Mustapha F., Karim B. en sleutelspelers uit hun omgeving. Soms kwam het inderdaad tot een moordpoging, meestal niet.

Koos Plooij

Ook correspondeerden Richard R. en Taghi volgens justitie over een plan officier van justitie Koos Plooij te liquideren - een voorstel van Taghi dat R. overigens onmiddellijk zou hebben afgewezen. R. lijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook in contact te hebben gestaan met de Italiaanse maffiabaas Rafaele Imperiale, gelinkt aan de beruchte Camorra uit Napels. Met hem lijkt hij in 2016 een moord ’door ninja’s’ met messen te bespreken in Dubai. Van zowel R. als Imperiale is bekend dat ze veel in Dubai verbleven.

Richard R. werd in oktober opgepakt in Chili en dit voorjaar overgeleverd aan Nederland.

Verslaggever Saskia Belleman was bij de rechtszaak aanwezig. Haar updates lees je hier terug.