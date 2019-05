Tragedie in sm-kelder: vijftiger sterft na injecties meesteres

Het slachtoffer, een vijftiger, had de sm-meesteres verzekerd dat hij jarenlange ervaring had met het product. Dat meldt Het Nieuwsblad. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie had de meesteres echter moeten weten dat het toedienen van de pijnstilling ’slecht zou kunnen aflopen’.

De man had als hovenier een zwaar arbeidsongeval waarna hij verslaafd raakte aan procaïne, een verdovingsmiddel dat door tandartsen gebruikt wordt. Daarnaast hield hij er volgens het parket ’bizarre seksuele gewoonten’ op na. In de sm-kelders combineerde hij die met zijn verslaving.

Volgens Het Nieuwsblad stuurde de man in de zomer van 2017 een dringend verzoek naar de jonge, blonde sm-meesteres S. uit Melle, in de buurt van Gent. De vrouw was nog maar drie maanden actief in de branche. In een vorig leven deed ze mee aan missverkiezingen.

’Speciale sessie’

S. zei tijdens het proces dat de vijftiger een ’speciale vijf uur durende sessie’ wilde. „Hij vroeg me om hem meerdere injecties procaïne toe te dienen via een infuus. Hij zou alles meebrengen. Hij sms’te dat hij jarenlange ervaring met het product had, en dat hij wist wat hij deed.”

Het slachtoffer liet zich volgens justitie jarenlang ’behandelen’ bij een meesteres in Duitsland, maar toen die geen tijd had, koos de man voor de kelder in Melle. De man zou twee liter van het verdovende goedje hebben meegebracht en vroeg het via een infuus in te spuiten.

Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de man vijftig spuiten optrekt, goed voor een halve liter procaïne. „Dat is vijftig keer de dodelijke dosis”, aldus de procureur.

Partner

De advocaat van de sm-meesteres, Toon Deschepper, betoogde bij de rechtbank dat S. over de streep werd getrokken door haar partner. „Hij wees op de 700 euro die makkelijk te verdienen viel, en het feit dat de vijftiger herhaaldelijk zei dat hij wist wat hij deed. Daarop stemde ze in.” Volgens de advocaat pleegde de man eigenlijk zelfmoord. “Zijn familie dacht ook meteen aan zelfmoord met procaïne toen ze het hoorden. Uit een eerder dossier blijkt dat hij met zelfmoordgedachten rondliep.”

Maar volgens de aanklager is er voldoende bewijs dat S. verblind was door het snelle geld. „Ze diende wetens en willens de injecties toe, ook al had de man gezegd dat hij bewusteloos zou raken. Het feit dat hij buiten bewustzijn zou raken, had haar al moeten tegenhouden.”

Spijt

S. zei in de rechtbank spijt te hebben. „Ik ben nog steeds heel erg onder de indruk, dit heb ik nooit gewild. Ik heb heel veel spijt van wat ik heb gedaan en aanvaard de straf.” De partner riskeert twee jaar celstraf.

De rechtbank doet op 12 juni uitspraak.