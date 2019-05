Supercellen en tornado’s houden huis in Missouri

Hoe ernstig de aangerichte schade is, zal pas donderdag duidelijk worden. Precies acht jaar geleden hield een verwoestende storm huis in Joplin, met als resultaat 158 doden. Delen van de stad werden met de grond gelijkgemaakt.

In de naburige staat Oklahoma is de wateroverlast de grootste zorg. De ongeveer 600 inwoners van Webber Falls is gevraagd te evacueren omdat de Arkansas-rivier op het punt staat buiten haar oevers te treden. Het gevaar werd in de loop van woensdag acuter doordat in Muskogee, ten noorden van Webber Falls, twee boten die aan elkaar vastzaten lossloegen van hun aanmeerplaats en tegen een dam dreigden te knallen.

Een supercel wordt door weerexperts omschreven als een onweersbui van het zwaarste type.