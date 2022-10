Kamervoorzitter Bergkamp doet aangifte van lek in zaak-Arib

Verschillende oppositiepartijen hadden Bergkamp al gevraagd om aangifte te doen van het lek in NRC. Arib maakte zaterdagavond bekend op te stappen als PvdA-Kamerlid. Zij voelde zich ’voor de bus gegooid’ door D66’er Bergkamp.

„Het presidium heeft zaterdagochtend besloten aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie”, staat in een verklaring die de woordvoerder van Bergkamp zondagmiddag naar buiten bracht. „De voorzitter doet maandag namens het presidium aangifte. Het presidium stuurt de Tweede Kamer uiterlijk maandag een brief over het proces rondom het voorgenomen onderzoek.”

Het lekken van vertrouwelijke informatie is strafbaar. Op dit ambtsmisdrijf staat maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete van 22.500 euro. Meestal doet de Rijksrecherche onderzoek in dit soort zaken, maar het lukt zelden om een schuldige aan te wijzen.