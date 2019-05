Meerdere woningen acuut onveilig na aardbeving

Van de 912 schades die het schademeldpunt tot donderdagmiddag had binnengekregen, waren er 40 zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde acuut onveilige situatie (AOS). Dertien van deze meldingen zijn inmiddels geïnspecteerd, waarbij in drie gevallen werd bevestigd dat er inderdaad sprake was van een onveilige situatie, aldus het TCMG.

Bij die drie gevallen ging het om tien huurwoningen in dezelfde straat, een woonhuis, en een aantal woningen in een appartementencomplex. Bij de appartementen zaten geveldelen los, en bij de huurwoningen lieten plafonddelen los.

Er zijn vijf speciale teams actief die binnen 48 uur na de AOS-melding een inspectie komen uitvoeren.