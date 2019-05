Brandweer Amsterdam ontslaat lid Hells Angels

AMSTERDAM - Een medewerker van de brandweer Amsterdam is ontslagen omdat hij lid is van motorclub Hells Angels. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht hierover in Het Parool. Het is de eerste keer dat dit op deze grond gebeurt. Volgens de zegsvrouw zijn er voor zover bekend geen andere motorclubleden werkzaam bij de brandweer in de hoofdstad.