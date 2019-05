Broers tijdens vistripje doorspietst door marlijn

De broers (46 en 48) liepen ernstige verwondingen op: een open armbreuk en een diepe snee in een schouder. De Australiërs werden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Een derde man in het bootje raakte niet gewond.

Volgens de politie ging het om een flinke marlijn. Het dier woog zo’n 100 kilo. De vis wist na de brute aanval te ontkomen.