D66 wil ’klus afmaken’ met huidige coalitie in gemeenteraad in Den Haag

Vanwege de lopende zaak werd er buiten verkiezingswinnaar Hart voor Den Haag een stadsbestuur gesmeed. Richard de Mos maakte eerder al duidelijk na de vrijspraak zijn plek met Hart voor Den Haag te willen opeisen in het stadsbestuur. Hij vroeg vandaag een debat aan om de vrijspraak en de daarvan voor de Haagse politiek ’openbaar en transparant te duiden’.

Van Doorn: „Het huidige college stoelt op een meerderheid. Tijdens de collegevorming liep de zaak nog en was er nog geen duidelijkheid, die er nu wel is.” De D66-fractievoorzitter is blij dat er eindelijk een uitspraak ligt. „De zaak trok een zware wissel op alle verdachten en ook op de rest van de stad. Het stof moet nu neerdwarrelen.”

Coalitiepartij PvdA feliciteert De Mos en Guernaoui. „Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de lokale politiek betrouwbaar en integer zijn werk doet”, zegt fractievoorzitter Janneke Holman in een reactie. „De rechtbank wees hierbij ook op de controlerende functie van de gemeenteraad. Wij dragen allen – politieke partijen, raadsleden en bestuurders – de verantwoordelijkheid om daar iedere dag naar te handelen en elkaar daar scherp op te houden.” De PvdA wil ’nog niet vooruitlopen’ over hoe het nu verder moet.

Na het meireces

Dat geldt ook voor het CDA, die wijst naar het debat dat na het meireces zal plaatsvinden. „Het is goed dat er nu duidelijkheid is”, zegt fractievoorzitter Kavish Partiman. „De verdachten zijn vrijgesproken van alle verdenkingen en kunnen daardoor hopelijk zo snel mogelijk hun normale leven oppakken.”

De VVD is blij er een eind is gekomen aan ‘deze nachtmerrie’. ,,Maar ik ben ook boos dat het OM de stad in deze rechtszaak heeft gestort waar de rechter nu gehakt van maakt”, zegt fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. ,,We werken goed samen met Hart voor Den Haag en dat willen we blijven doen. Na het reces spreken we hierover in de raad.”

„Het is goed om te bespreken wat deze vrijspraak voor de verhoudingen in de Haagse gemeenteraad betekent”, zegt ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Judith Klokkenburg, die ’blij is dat er na al die jaren duidelijkheid is’. „Al blijft het super pijnlijk wat voor leed dit heeft opgeleverd.” Nur Icar van Denk kijkt alvast vooruit. „Wat betekent dit voor het huidige college? Kan die nog standhouden? Hoe gaan wij nu als college en raad verder?” De Haagse Stadspartij zegt dat de vrijspraak ’consequenties zal hebben voor de verhoudingen in de raad en coalitie’.

Robert Barker van de Partij voor de Dieren stelt voor om een verkenner aan te stellen. „Die verkenner kan de gevolgen van deze uitspraak in kaart brengen en helpen werken aan een fijnere cultuur. Deze zaak laat verder zien dat partijdonaties veel transparanter moeten zijn. En dat (zoals de rechter zegt) de gemeenteraad ook een verantwoordelijkheid heeft.”

Onafhankelijke verkenner

Daar is PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis het mee eens. „Een onafhankelijke verkenner kan bij alle partijen ophalen hoe zij vinden dat het nu verder moet. Ik ben ontzettend blij met deze uitspraak voor Richard en Rachid. Alle verdachten zijn door een corrupt OM kapot gemaakt maar gelukkig toont deze rechter uit het goede hout gesneden te zijn. In mijn ogen moet de top van het OM opstappen.”

De SP zegt dat ’de uitspraak zal zonder meer gevolgen hebben voor de politieke verhoudingen in het IJspaleis, die al jaren enorm op scherp staan’. „Maar dat lijkt me geen discussie voor vandaag, maar een die we ongetwijfeld in de raad gaan voeren zodra het stof wat is neergedaald”, aldus Lesley Arp.