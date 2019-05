File door filet

Door de smurrie op het wegdek even voorbij Heerenveen is er een file ontstaan. De rechterrijstrook richting Groningen is dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met in ieder geval een kwartier vertraging.

Hoe de vrachtwagen de lading slachtafval kon verliezen, is niet duidelijk. Het wordt zo snel mogelijk opgeruimd door hulpdiensten.