Bizar beeld van babyroofmoord opgedoken

Nieuwssite CBS 2 publiceerde de foto, maar heeft de foto, op verzoek van de familie van het kindje, inmiddels weer verwijderd. Het is niet bekend wanneer het beeld precies gemaakt is, maar het lijkt erop dat de foto is genomen kort nadat het geroofde kindje werd geboren.

De familie beschuldigt het personeel van het Christ Medical Center van onverantwoordelijk gedrag, omdat de zij de vermeende moordenares de dagen na de moord toegang verschafte tot het ziekenhuis. De familie maakt zich grote zorgen nu blijkt, na een interview met de dochters van Figueroa, dat de moordenares zelfs een kamer kreeg op de kraamafdeling.

Figueroa en haar dochter Desiree (24) worden verdacht van de moord op de zwangere Ochoa. De vriend Figueroa, Piotr Bobak (40), wordt verdacht van het verbergen van het lichaam van de vermoorde vrouw. Zij zitten vast.

Clarisa beweerde al maanden vóór de moord dat ze zelf zwanger was. Ze ging daarin zelfs zo ver dat ze echofoto’s en foto’s een wiegje en een babykamer op Facebook poste om de komst van ’haar’ kindje aan te kondigen.

De 46-jarige verdachte wilde vermoedelijk weer een kindje grootbrengen nadat twee jaar geleden haar volwassen zoon door een natuurlijke oorzaak was overleden.

Clarisa en Ochoa ontmoette elkaar via een Facebook-groep met de naam „Help A Mother Out.” Clarisa bood Ochoa via deze website gratis babykleertjes aan. Clarisa lokte de jonge vrouw naar haar huis en sloeg vervolgens toe, zo stelt de politie in Chicago.

De hoogzwangere Marlen Ochoa-Lopez (19) verdween op 23 april. Vorige week werd haar lichaam gevonden in een vuilnisbak. Vermoedelijk is de vrouw gewurgd met een elektriciteitskabel. Opmerkelijk genoeg was haar baarmoeder opengesneden om de baby eruit te roven.

Dit weten we tot nu toe van de bizarre babyroofmoord

2018 - Clarisa Figueroa’s zoon (20) Xander sterft een natuurlijk dood.

Oktober 2018 - Clarisa (46) zegt zwanger te zijn en post een echofoto op Facebook. Opmerkelijk genoeg was de vrouw al gesteriliseerd.

Begin maart 2019 - Clarisa Figueroa en Ochoa leggen voor het eerst contact over de uitwisseling van gratis babykleertjes.

1 april 2019 -Ochoa gaat voor het eerst langs bij het huis van Figueroa voor de babykleertjes. De dochter Desiree Figueroa vertelt de politie dat zij en haar moeder de moord toen al op de planning hadden staan. Maar Desiree’s vriend gooit roet in het eten door de politie in te lichten. Ochoa ontspringt de dans die dag en Desiree zegt tegen haar vriend dat het ’maar een 1 april-grap’ was.

23 april 2019 -De hoogzwangere Marlen wordt voor het laatst gezien. Nadat ze niet verscheen op het kinderdagverblijf van haar 3-jarige zoontje werd er alarm geslagen.

26 april 2019 - De politie stuurt een vermissingsbericht uit.

5 mei 2019 - 9 mei was Marlen Ochoa’s uitgerekende datum, ze is nog altijd vermist.

8 mei 2019 _ De auto van Ochao wordt gevonden.

14 mei 2019 - de politie doorzoekt het huis van Clarisa Figueroa en doet de gruwelijke ontdekking. In het huis vindt de politie bloedsporen en schoonmaakspullen. Het lichaam van Ochoa is gedumpt in een vuilcontainer in de tuin.