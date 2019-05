’Ik ben Europeaan, maar wel teleurgesteld’

„Ik geloof meer in ‘niet praten maar poetsen’.”, zegt Philip van Antwerpen. Ⓒ Roel Dijkstra

Europa abstract? Niet voor Anton, Brian en Philip. Ze hebben elke dag direct te maken de regels uit Brussel; omdat de Europese Unie hun manier van werken verbiedt, of omdat ondanks Europese bemoeienis de regels in het buitenland anders zijn dan in Nederland. Een pulsvisser, de bemiddelaar in arbeidsmigranten en een tomatenkweker over Europese politiek.