Michelinsterren uitgelekt: dit zijn de toprestaurants

Horecasite Misset publiceerde de namen van de nieuwkomers en meldt bovendien dat nog eens acht restaurants zijn verblijd met een eerste ster. Of er sterren zijn kwijtgeraakt is nog niet per ongeluk onthuld; dat wordt maandag pas door Michelin bekendgemaakt, volgens de originele planning.

Bij de Michelingids is directeur Werner Loens in alle staten: „We zitten in spoedvergadering”, zegt hij, maar de ’rode gids’ zal later met een reactie komen.

De nieuwkomers met een ster zijn, volgens de informatie die per ongeluk op de Britse Michelin-app verscheen: De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Meliefste in Wolphaartsdijk, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder in Amsterdam, Pieters Restaurant in Bergambacht, Wils in Amsterdam en Tilia te Etten-Leur.

Opmerkelijk

Vooral de toekenning van twee sterren aan Hans van Wolde mag opmerkelijk heten. Jarenlang voerde hij twee sterren in zijn Maastrichtse restaurant Beluga, tot hij dit in 2019 verkocht. Het nieuwe restaurant Brut172, gevestigd in een boerderij in Reijmerstok, ging pas een jaar geleden open, om na tien dagen alweer te sluiten wegens de lockdown. Het vertrouwen van de Michelin-inspecteurs in de chef-kok is kennelijk zo groot, dat ondanks de beperkte mogelijkheden om er te proeven meteen twee sterren op de gevel worden geplakt.

Ook Richard van Oostenbrugge voerde in het verleden twee sterren, toen nog in Bord’Eau in het hoofdstedelijke Hotel De l’Europe. Hij begon in 2018 voor zichzelf, samen met Thomas Groot. Insiders verwachtten toen al dat zij voor Restaurant 212 meteen twee sterren zouden krijgen, maar daar moesten ze dus tot hun teleurstelling nog drie jaar op wachten. De vreugde zal nu, juist in deze tijd van sluiting, enorm zijn.