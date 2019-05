Leerling mag toch naar examengala dankzij rechter

Het Kalsbeek College had haar leerlingen in aanloop naar de laatste schooldag nog gewaarschuwd zich te gedragen. Ⓒ Google Maps

UTRECHT - Een leerling van het Kalsbeek College in Woerden mag dankzij tussenkomst van de rechter toch naar het examengala van zijn school. Eerder werd hem de toegang ontzegd, omdat hij zich volgens het college op de laatste schooldag had misdragen. Maar dat is te kort door de bocht, oordeelt de rechter.