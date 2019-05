Straat weet: maandag hier opnames van Undercover 2

Dat hebben bewoners in een brief te horen gekregen, zo schrijft BN De Stem. De opnames van de serie met Frank Lammers, Anna Drijver en de Vlaamse acteur Tom Waes in de hoofdrollen, krijgt tien nieuwe afleveringen. De eerste opnames zijn al in april gestart. Maandag zijn er opnames in Breda.

Tussen 07.00 uur en 16.00 uur wordt er gedraaid. Daarom geldt een tijdelijk parkeerverbod in de Keermanslaan, waar wordt gefilmd, en op het Schoolakkerplein. „Bewoners zullen hun woning wel kunnen bereiken, telkens in overleg met de opnameleider”, zo schrijft productiehuis De Mensen NV.