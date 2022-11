Sportminister Helder wacht ’mooi programma’ rond WK-wedstrijd in Qatar

Helder reist dinsdag af naar Qatar om de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal bij te wonen. Of zij tijdens die wedstrijd een OneLove-armband zal dragen – zoals haar Duitse en Belgische collega’s deden – wil Helder nog niet zeggen. „Ik snap heel goed dat iedereen dat vraagt, maar daar ga ik nu niet op in”, zegt de bewindsvrouw vrijdag na de wekelijkse ministerraad. „Dat gaan we dinsdag gewoon zien.”

Namens het kabinet gaat Helder de mensenrechtensituatie in Qatar aankaarten, zo zegt ze. „We hebben een mooi programma voorafgaand aan de wedstrijd. Ik spreek met de Qatarese autoriteiten, maar ook met de International Labour Organization en met arbeidsmigranten. Daarnaast zal ik ook met de KNVB spreken. En uiteraard ga ik naar de wedstrijd kijken.”

Dialoog

Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat Nederland helemaal geen officiële delegatie naar Qatar zou sturen, uit protest tegen het regime van het oliestaatje. „Gezien de bijzondere situatie waar we nu voor staan, besteed ik ook aandacht aan de mensenrechten en de rechten van arbeidsmigranten”, zegt Helder. „Dat is allemaal van belang om de dialoog met Qatar goed te houden. We hebben het ook over het belang van de energievoorziening en de repatriëring van mensen uit Afghanistan. Dat neem ik daar in mee.”

Na maandenlang gesoebat besloot het kabinet eerder deze maand dat sportminister Helder namens de Nederlandse regering naar het WK in Qatar gaat. Als Nederland de groepsfase overleeft, gaan mogelijk ook premier Rutte en koning Willem-Alexander die kant op. Nederland wil de banden met Qatar aanhalen, omdat het land een belangrijke leverancier van vloeibaar gas is.