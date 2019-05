Jongetje (6) verstrikt in automatisch hekwerk azc

Het ongeval vond plaats aan de Parkweg bij het azc in Maastricht. Hoe het kind vast kwam te zitten is niet bekend. Volgens dagblad de Limburger gaat het om een 6-jarig jongetje dat in de opvang verblijft. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

