Jongetje (6) zit klem in hek azc en stikt bijna

Het ongeval vond plaats aan de Parkweg bij het azc in Maastricht. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het kind er behoorlijk slecht aan toe. Hij schat de leeftijd van het slachtoffer tussen de 6 en 10 jaar. Vermoedelijk is het kind bewoner van het azc, aldus de woordvoerder. De hulpdiensten hebben slachtofferhulp ingeschakeld omdat veel mensen getuige waren van het gebeuren en erg geëmotioneerd raakten.

Hoe het kind met zijn hoofdje klem kon komen te zitten is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in.