Eis: celstraffen tot tien jaar voor Utrechtse plofkrakers

Drie van de mannen werden in februari vorig jaar op heterdaad betrapt in Druten. Ze vernielden steeds een raam om binnen te komen en probeerden de geldautomaten met een pizzaschuif met flitspoeder op te blazen. Twee keer was er een explosie, in alle gevallen was er grote schade.

Het Openbaar Ministerie zegt hun betrokkenheid te kunnen aantonen met onder meer camerabeelden, tapgesprekken en DNA-sporen. De mannen bleven voor de rechtbank ontkennen.

Dat ze een criminele organisatie vormden, blijkt volgens het OM uit de nauwe samenwerking en de gestructureerde werkwijze. Tegen een 32-jarige verdachte die bij alle plofkraken betrokken zou zijn geweest, eiste de officier tien jaar cel. Zijn 27-jarige neef, die al eerder voor plofkraken is veroordeeld, zou zes jaar moeten zitten. Dat geldt ook voor de 24- en voor de 25-jarige medeverdachte.

De uitspraak is op 25 juni.