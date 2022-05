Tiktokker opgepakt voor dragen van politiekleding in filmpje

In het filmpje danst de vrouw op een nummer met daarin de tekst ’Haat tegen justitie dus fuck elke popo’. Een agent uit Brabant, die erg actief is op TikTok, werd getagd in het filmpje van de vrouw, waarna de politie haar adres opspoorde. Zij werd maandag aangehouden en de polo werd in beslag genomen.

Het misbruik en onterecht bezitten van politiekleding is strafbaar. „Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat iemand in politiekleding ook daadwerkelijk werkzaam is bij de politie”, aldus de politie. Hoe de vrouw aan de polo kwam, wordt nog onderzocht.